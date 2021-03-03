Tienes la opción de cambiar de zona siempre que el nuevo paquete incluya todas las zonas compradas en el paquete original. Tendrás que pagar la diferencia de precio entre los dos paquetes.



Esta acción es alcanzable:

en un punto de venta o en una máquina RATP o Transilien SNCF

en la agencia de ventas de los transportistas, en algunos contadores RATP o en el Escritorio de Servicios SNCF de Navigo

Es posible cambiar de zona desde el momento de la compra hasta el fin de la validez del pase en el Navigo.

Por otro lado, no es posible cambiar las zonas de un pase Navigo Day desde las aplicaciones móviles y solo puede procesarse en el contexto de un reembolso del pase existente y la compra de un nuevo abono.

Para más detalles, visita las preguntas frecuentes sobre el Servicio de Compra de Billetes de Transporte Telefónico, disponible aquí