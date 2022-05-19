¿Cómo cargo mi pase Navigo Day?
El pase Navigo Day se puede cargar en un pase:
- en un punto de venta o en una máquina RATP o Transilien SNCF
- En concesionarios autorizados
- gracias a tu teléfono Android NFC descargando la aplicación móvil Île-de-France Mobilités, helloRATP, SNCF Connect o desde tu teléfono iOS desde el iPhone 7 con iOS 13 o superior o iOS 14 para iPhone XR. Para más información, puedes consultar los medios compatibles en las preguntas frecuentes https://faq-mes-deplacements.iledefrance-mobilites.fr/ "¿Qué tarjetas se pueden recargar con un teléfono NFC?"
- A través del servicio para comprar entradas por teléfono
El pase Navigo Day también puede comprarse y almacenarse en tu teléfono Android NFC, gracias a la aplicación móvil Île-de-France Mobilités, BonjourRATP o SNCF Connect, o desde tu teléfono iOS desde el iPhone 7 con iOS 13 o superior o iOS 14 para el iPhone XR. Para más información, consulta la pregunta "¿Cuál es el servicio para comprar entradas por teléfono y cómo puedo conseguirlas?"