¿Qué debo hacer si pierdo el pase en el que cargué el pase Navigo Day?
Aquí tienes los pasos para informar de la pérdida o robo de tu pase según el medio en el que se cargue tu pase Navigo Day:
- Declarar la pérdida o robo de tu pase Navigo
- Declarar la pérdida o robo de tu pase anual Navigo
- Declarar la pérdida o robo de tu Navigo imagine R pass
- Navigo Découverte o Navigo Easy: si tienes un Navigo Découverte o Navigo Easy, en caso de pérdida o robo, debes volver a comprarlo, así como el pase. Consulta GTCS.
En caso de pérdida o robo, el pase Navigo Day no puede ser reemplazado, el cliente debe comprar uno nuevo.