¿Qué debo hacer si pierdo el pase en el que cargué el pase Navigo Day?

Actualizado en 03 marzo 2021

Aquí tienes los pasos para informar de la pérdida o robo de tu pase según el medio en el que se cargue tu pase Navigo Day:

En caso de pérdida o robo, el pase Navigo Day no puede ser reemplazado, el cliente debe comprar uno nuevo.

 