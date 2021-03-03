¿En qué dispositivo puedo cargar mi pase Navigo Day?
El pase Navigo Day se puede cargar en un pase:
- Navigo Easy
- Navigo,
- Navigo Découverte,
- Navigo Annual,
- Navigo imagina a R.
- En un teléfono compatible
Se puede cargar por sí solo, sin necesidad de otro billete, pero también además de un pase existente (excluyendo, imagina, R y Navigo Annual "All Zones"). Para más detalles, consulta las preguntas frecuentes sobre el Servicio de Compra de Billetes de Transporte Telefónico, disponible aquí.