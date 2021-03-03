El pase Navigo Day se puede cargar en un pase:

Navigo Easy

Navigo,

Navigo Découverte,

Navigo Annual,

Navigo imagina a R.

En un teléfono compatible

Se puede cargar por sí solo, sin necesidad de otro billete, pero también además de un pase existente (excluyendo, imagina, R y Navigo Annual "All Zones"). Para más detalles, consulta las preguntas frecuentes sobre el Servicio de Compra de Billetes de Transporte Telefónico, disponible aquí.