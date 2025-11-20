Casos de paquetes

Si tienes un pase válido de Navigo Month, Navigo Week o Navigo Day en tu teléfono, tu suscripción al Navigo Liberté + comenzará el día después de que termine la validez de tu pase de mes, semana o día de Navigo.

Con tu contrato activo de Navigo Liberté +, es posible comprar un pase Navigo Month, Navigo Week o Navigo Day all-zone en el mismo teléfono si planeas viajar a diario.

Prioridades de validación

Las entradas para la Fête de la musique, Antipollution, Navigo Mois, Navigo Semaine y Navigo Jour tienen prioridad para validación en el Navigo Liberté + y pueden coexistir en el mismo teléfono.

Por el contrario, el servicio Navigo Liberté + tiene prioridad para validación en billetes Metro-Train-RER (Metro-Train-RER), billetes de autobús y tranvía y billetes de la Región Aéroports de París<>, que por tanto dejarán de ser utilizables hasta la finalización del contrato Navigo Liberté +.