Guardo mis entradas en el móvil

Ve a tu app de Île-de-France Mobilités, en el menú "Compra", haz clic en "Contacta con nosotros", selecciona la categoría "Mi teléfono" y luego "Quiero guardar mis billetes". Siguiendo los pasos, los tickets del teléfono se guardarán y podrán usarse en otro teléfono compatible.