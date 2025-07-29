¿Cómo cambio de móvil y sigo viajando con mi Navigo Liberté + contrato?
Guardo mis entradas en el móvil
Ve a tu app de Île-de-France Mobilités, en el menú "Compra", haz clic en "Contacta con nosotros", selecciona la categoría "Mi teléfono" y luego "Quiero guardar mis billetes". Siguiendo los pasos, los tickets del teléfono se guardarán y podrán usarse en otro teléfono compatible.
Recupero mis tickets guardados anteriormente
En tu nuevo teléfono, ve a la app de Île-de-France Mobilités, en el menú "Comprar", haz clic en "Contacta con nosotros", selecciona la categoría "Mi teléfono" y luego "Quiero recuperar el contenido de un dispositivo antiguo". Y sigue los pasos.
Recupero mis entradas no guardadas (por ejemplo, tras una pérdida o robo)
En tu nuevo teléfono, ve a la app de Île-de-France Mobilités, en el menú "Comprar", haz clic en "Contacta con nosotros", selecciona la categoría "Mi teléfono" y luego "Quiero recuperar el contenido de un medio antiguo". Y sigue los pasos.