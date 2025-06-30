¿Cómo puedo ver y entender mi factura?
Accedo a mis facturas
La factura mensual de Navigo Liberté + está disponible para ti cada mes (como muy pronto el día 11 del mes siguiente a los viajes) en tuespacio personal, en la aplicación móvil de Île-de-France Mobilités, en la sección "Mis facturas", en la pestaña "Factura".
Con cada nueva factura, recibirás un correo electrónico informativo.
Puedes descargar y ver tus últimas 24 facturas en formato PDF.
Entiendo mi factura mensual
La factura mensual contabiliza la suma de los importes de los viajes realizados en el mes anterior.
Si no has hecho ningún viaje con tu teléfono y no has estado sujeto a comisiones o créditos, tu factura queda nula y no aparece en la lista de facturas.