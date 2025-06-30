Accedo a mis facturas

La factura mensual de Navigo Liberté + está disponible para ti cada mes (como muy pronto el día 11 del mes siguiente a los viajes) en tuespacio personal, en la aplicación móvil de Île-de-France Mobilités, en la sección "Mis facturas", en la pestaña "Factura".

Con cada nueva factura, recibirás un correo electrónico informativo.

Puedes descargar y ver tus últimas 24 facturas en formato PDF.