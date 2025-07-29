¿Qué es el contrato Navigo Liberté + en los teléfonos? ¿Cuáles son las tarifas?
¿Cómo funciona?
Suscríbete al servicio Navigo Liberté + desde tu teléfono exclusivamente desde la aplicación Île-de-France Mobilités que tienes a tu disposición en la Play Store o la App Store, con los datos bancarios.
Viaja por toda la región de Île-de-France validando con tu teléfono cada vez que viajes.
Cada mes, tus viajes se cuentan y te facturan el mes siguiente (alrededor del día 11 del mes).
¿Cuáles son las tarifas?
Para más detalles sobre tarifas, puedes consultar la página Navigo Liberté + tarifas: paga tus viajes individualmente. Los precios son idénticos a los del pase, salvo por las tarifas reducidas que aún no están disponibles en el Navigo Liberté + por teléfono.