¿Cómo funciona?

Suscríbete al servicio Navigo Liberté + desde tu teléfono exclusivamente desde la aplicación Île-de-France Mobilités que tienes a tu disposición en la Play Store o la App Store, con los datos bancarios.

Viaja por toda la región de Île-de-France validando con tu teléfono cada vez que viajes.

Cada mes, tus viajes se cuentan y te facturan el mes siguiente (alrededor del día 11 del mes).

¿Cuáles son las tarifas?

Para más detalles sobre tarifas, puedes consultar la página Navigo Liberté + tarifas: paga tus viajes individualmente. Los precios son idénticos a los del pase, salvo por las tarifas reducidas que aún no están disponibles en el Navigo Liberté + por teléfono.