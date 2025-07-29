Desde la web de Île-de-France Mobilités, inicia sesión en tu cuenta de IDFM Connect y envía tu solicitud.

Para seguir viajando, debes comprar billetes de transporte, que no serán reembolsados.

Tras la declaración de pérdida o robo de tu teléfono, se bloquea y se le denega el equipo de validación. Sin embargo, no se te cobrará por ningún viaje realizado después de la declaración de pérdida o robo, y si el teléfono se declara perdido.

IMPORTANTE

Todos los viajes realizados con tu contrato Navigo Liberté + hasta el registro de la declaración de pérdida de tu teléfono serán facturados y deberán pagarse. La fecha y hora de la declaración se tienen en cuenta para bloquear la facturación de los viajes que se habrían realizado después de la declaración