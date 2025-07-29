Si tienes alguna pregunta o algún problema con tu contrato Navigo Liberté +, visita tu solicitud Île-de-France Mobilités. En tu espacio Navigo Liberté +, en la sección "Gestionar mi contrato", haz clic en "Contacta con nosotros".

IMPORTANTE

El seguimiento del consumo se realiza únicamente para tickets informativos, basándose en los datos disponibles en la fecha de la consulta. Los últimos trayectos son aquellos incluidos en la prueba de movilidad a final de mes, que luego se utilizan para elaborar la factura.

Por tanto , las reclamaciones, relacionadas con viajes o facturación, deben emitirse solo tras recibir la factura en disputa en la sección "Quiero disputar una factura".