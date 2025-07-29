Ya tengo un Navigo Liberté + contrato en el pase, ¿puedo desmaterializarlo en mi teléfono?

Actualizado en 29 julio 2025

Actualmente no es posible desmaterializar tu Navigo Liberté + contrato en el pase de tu teléfono.

Para beneficiarse del servicio Navigo Liberté + en tu teléfono, debes contratar un nuevo contrato a través de la aplicación Ile de France Mobilités.

Si usas tanto tu pase como tu teléfono para viajar, tendrás:

  • Dos contratos Navigo Liberté + distinto,
  • Dos facturas separadas que te serán enviadas,
  • Con dos impuestos separados.

IMPORTANTE:

Te recordamos que es esencial usar solo un dispositivo al viajar, ya sea tu pase o tu teléfono, para aprovechar al máximo las ventajas del servicio Navigo Liberté +.

BUENO SABERLO:

No es necesario cancelar tu Navigo Liberté + contrato en el pase para contratar un Navigo Liberté + contrato en un teléfono.