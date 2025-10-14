¿Cuáles son las diferencias entre el Navigo Liberté + contrato en el pase y el Navigo Liberté + contrato en el teléfono?

Estas son las diferencias entre los dos medios de validación:

Navigo Liberté + con paseNavigo Liberté + en el teléfono
¿Quién puede beneficiarse de ello?Todos (adultos, menores, precio completo o reducido)Solo para adultos a precio completo
¿Dónde suscribirse?En línea desde la web de Île-de-France Mobilités o en una agencia.Desde la app Île-de-France Mobilités con tu teléfono Android, iPhone o Apple Watch.
¿Cómo validar?Con tu pase en la entrada del metro, RER, autobús y tranvía de Île-de-FranceCon tu teléfono Android, tu iPhone o tu Apple Watch en la entrada del metro, RER, autobús o tranvía de Île-de-France
Transporte incluidoMetro, RER, tren, autobús, tranvía en Île-de-FranceIgual
PagoDomiciliación bancaria mensual a través de datos bancariosIgual
TarifasVer preciosVer precios