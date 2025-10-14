¿Cuáles son las diferencias entre el Navigo Liberté + contrato en el pase y el Navigo Liberté + contrato en el teléfono?
Estas son las diferencias entre los dos medios de validación:
|Navigo Liberté + con pase
|Navigo Liberté + en el teléfono
|¿Quién puede beneficiarse de ello?
|Todos (adultos, menores, precio completo o reducido)
|Solo para adultos a precio completo
|¿Dónde suscribirse?
|En línea desde la web de Île-de-France Mobilités o en una agencia.
|Desde la app Île-de-France Mobilités con tu teléfono Android, iPhone o Apple Watch.
|¿Cómo validar?
|Con tu pase en la entrada del metro, RER, autobús y tranvía de Île-de-France
|Con tu teléfono Android, tu iPhone o tu Apple Watch en la entrada del metro, RER, autobús o tranvía de Île-de-France
|Transporte incluido
|Metro, RER, tren, autobús, tranvía en Île-de-France
|Igual
|Pago
|Domiciliación bancaria mensual a través de datos bancarios
|Igual
|Tarifas
|Ver precios
|Ver precios