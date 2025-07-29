El contrato Navigo Liberté + solo está sujeto a domiciliación bancaria.

Se te debitará cada mes por el importe de los viajes realizados durante el mes anterior (con cualquier deducción, coste y reembolso).

La domiciliación bancaria se realiza entre el 13 y el 18 del mes correspondiente a la factura correspondiente al mes anterior. Se le notificará con antelación, por correo electrónico, la cantidad adeudada.

Si no has viajado, no recibirás una notificación de domiciliación bancaria.