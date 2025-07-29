Accedo a mi prueba de movilidad

Un Navigo Liberté + prueba de movilidad está disponible cada mes (como muy pronto el día 11 del mes siguiente a los viajes) en tu espacio personal, en la aplicación móvil de Île-de-France Mobilités, en la sección "Mis facturas", en la pestaña "Pruebas".

Por cada nueva prueba de movilidad, recibirás un correo electrónico informativo.

Puedes descargar y ver tus documentos de apoyo en formato PDF. Están disponibles como máximo durante los últimos 3 meses , dependiendo del consentimiento que hayas elegido.