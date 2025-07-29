¿Cómo obtengo y entiendo mi prueba de movilidad?
Accedo a mi prueba de movilidad
Un Navigo Liberté + prueba de movilidad está disponible cada mes (como muy pronto el día 11 del mes siguiente a los viajes) en tu espacio personal, en la aplicación móvil de Île-de-France Mobilités, en la sección "Mis facturas", en la pestaña "Pruebas".
Por cada nueva prueba de movilidad, recibirás un correo electrónico informativo.
Puedes descargar y ver tus documentos de apoyo en formato PDF. Están disponibles como máximo durante los últimos 3 meses , dependiendo del consentimiento que hayas elegido.
Entiendo mi prueba de movilidad
La prueba de movilidad incluye todos los trayectos realizados durante el mes anterior. A diferencia de la factura, puedes encontrar los detalles de cada viaje (fecha y hora del viaje, método de tarifa, fecha y hora de cada viaje, tipo de viaje, viaje reconstruido, precio total sin impuestos, precio incluyendo IVA y IVA aplicable).
Si no has hecho ningún viaje con tu teléfono, tu prueba de movilidad no aparece en la lista de documentos de apoyo.