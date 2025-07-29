Como parte de tu contrato Navigo Liberté +, no se emite ningún certificado porque este contrato no es elegible para el reembolso por parte del empleador.

De hecho, solo las suscripciones anuales, mensuales o semanales son cubiertas por el empleador como parte del reembolso del 50% de los costes de transporte.

Por otro lado, puedes descargar desde tu espacio personal, en la aplicación Île-de-France Mobilités: