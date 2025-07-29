¿Puedo obtener un Navigo Liberté + certificado o prueba?
Como parte de tu contrato Navigo Liberté +, no se emite ningún certificado porque este contrato no es elegible para el reembolso por parte del empleador.
De hecho, solo las suscripciones anuales, mensuales o semanales son cubiertas por el empleador como parte del reembolso del 50% de los costes de transporte.
Por otro lado, puedes descargar desde tu espacio personal, en la aplicación Île-de-France Mobilités:
- Tu factura.
- Tu prueba de movilidad.
- Tu Navigo Liberté + contrato.