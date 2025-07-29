En caso de una factura impagada, recibirás alertas por correo electrónico y en tu aplicación móvil Île-de-France Mobilités:

Fallo de domiciliación bancaria : se ha registrado un rechazo de domiciliación en tu contrato.

: se ha registrado un rechazo de domiciliación en tu contrato. Primer recordatorio : tu contrato será suspendido.

: tu contrato será suspendido. Segundo recordatorio: tu contrato será rescindido. Ya no podrás conducir.

También habrá un mensaje invitándote a regularizar tu deuda impagada en tu solicitud.

Puedes pagar tus facturas pendientes de pago con tarjeta de crédito desde tu espacio personal en la aplicación móvil Île-de-France Mobilités, bajo el título " Mis facturas " y luego " Regularizar la factura impagada ".