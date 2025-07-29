¿Cómo cancelo mi contrato Navigo Liberté + en mi teléfono?
Puedes cancelar tu contrato Navigo Liberté + en cualquier momento, sin justificación y sin coste alguno.
En tu solicitud Île-de-France Mobilités, ve a tu espacio Navigo Liberté +. Haz clic en "Mi contrato" y luego en la sección "Gestionar mi contrato", haz clic en "Cancelar mi contrato".
IMPORTANTE
La rescisión resultará en la terminación definitiva de tu contrato inmediatamente después de que se haya realizado la solicitud.
Los viajes realizados hasta la fecha efectiva de finalización se cuentan en la facturación y se debitan.
En caso de impago, asociado a tu contrato Navigo Liberté +, es imposible rescindir tu contrato sin la regularización total de la deuda. Se te invita a regularizar tu deuda impagada.