IMPORTANTE

Tenga en cuenta que el seguimiento del consumo se realiza únicamente con fines informativos de tickets, basándose en los datos disponibles en la fecha de la consulta. Los últimos trayectos son aquellos incluidos en la prueba de movilidad a final de mes, que luego se utilizan para elaborar la factura.

Por lo tanto, las reclamaciones relacionadas con viajes o facturación solo deben emitirse tras recibir la factura en disputa.

Puede haber un retraso entre el traslado realizado y la visualización en la solicitud. En algunos casos excepcionales, los viajes solo serán visibles a partir del 4 del mes siguiente.

Mis consentimientos

Puedes elegir que tus datos de viaje (prueba de movilidad, seguimiento de consumo) sean visibles en tu solicitud durante un periodo de 30 o 90 días.

Puedes cambiar tu consentimiento para el periodo de retención de tus viajes accediendo a tu solicitud de Île-de-France Mobilités :

En tu espacio Navigo Liberté + ,

, Haz clic en "Mi contrato",

Luego en "Datos y consentimiento" al final de la página.

Este nuevo valor solo se aplicará a futuros viajes.