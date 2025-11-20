¿Cómo puedo controlar y entender mi consumo con Navigo Liberté+ en mi teléfono?
Mi seguimiento de consumo
Desde tu espacio personal Navigo Liberté + en la app Île-de-France Mobilités puedes acceder a todos tus viajes actuales.
En la página principal de tu espacio personal, haz clic en "Seguimiento de mi consumo" y así podrás ver todos tus recorridos:
- La fecha y hora del viaje,
- Las emisoras utilizadas,
- El modo de transporte del viaje: Metro, tren, RER, autobús/tranvía, RoissyBus, funicular Montmartre, cable
- El precio unitario del viajey el total de viajes teniendo en cuenta cualquier límite diario,
- Estado del viaje: reconstituido si el sistema completó automáticamente el viaje tras una validación ausente.
IMPORTANTE
Tenga en cuenta que el seguimiento del consumo se realiza únicamente con fines informativos de tickets, basándose en los datos disponibles en la fecha de la consulta. Los últimos trayectos son aquellos incluidos en la prueba de movilidad a final de mes, que luego se utilizan para elaborar la factura.
Por lo tanto, las reclamaciones relacionadas con viajes o facturación solo deben emitirse tras recibir la factura en disputa.
Puede haber un retraso entre el traslado realizado y la visualización en la solicitud. En algunos casos excepcionales, los viajes solo serán visibles a partir del 4 del mes siguiente.
Mis consentimientos
Puedes elegir que tus datos de viaje (prueba de movilidad, seguimiento de consumo) sean visibles en tu solicitud durante un periodo de 30 o 90 días.
Puedes cambiar tu consentimiento para el periodo de retención de tus viajes accediendo a tu solicitud de Île-de-France Mobilités :
- En tu espacio Navigo Liberté +,
- Haz clic en "Mi contrato",
- Luego en "Datos y consentimiento" al final de la página.
Este nuevo valor solo se aplicará a futuros viajes.
Mis alertas de sobrecarga
En tu aplicación Île-de-France Mobilités, ve a tu espacio Navigo Liberté + y haz clic en "Mi alerta de consumidor". Luego elige la cantidad del umbral que no se debe superar.
Puedes elegir recibir una notificación de alerta. Esto se enviará cuando hayas alcanzado el umbral seleccionado pronto.
Puedes desactivar esta función cuando quieras.