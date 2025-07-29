Ninguna de las tarifas reducidas es aplicable en el Navigo Liberté + del teléfono.

El nombre "Tarifa Reducida" se refiere a las tarifas aplicables para los titulares de tarjeta que corresponden a los criterios de los siguientes perfiles:

Menor de 10 años,

Tarjeta de familias numerosas,

Tarjeta de discapacidad o una tarjeta de Inclusión de Movilidad con las palabras "Ceguera" o "Necesidad de apoyo / Ceguera",

Tarjeta de discapacidad ONACVG, barra azul sencilla,

Descuento del 50% y Descuento de Solidaridad del 75%).

Si deseas beneficiarte de tarifas reducidas, puedes contratar un Navigo Liberté + contrato con pase.