¿Puedo beneficiarme de tarifas reducidas con mi contrato Navigo Liberté en mi teléfono?
Ninguna de las tarifas reducidas es aplicable en el Navigo Liberté + del teléfono.
El nombre "Tarifa Reducida" se refiere a las tarifas aplicables para los titulares de tarjeta que corresponden a los criterios de los siguientes perfiles:
- Menor de 10 años,
- Tarjeta de familias numerosas,
- Tarjeta de discapacidad o una tarjeta de Inclusión de Movilidad con las palabras "Ceguera" o "Necesidad de apoyo / Ceguera",
- Tarjeta de discapacidad ONACVG, barra azul sencilla,
- Descuento del 50% y Descuento de Solidaridad del 75%).
Si deseas beneficiarte de tarifas reducidas, puedes contratar un Navigo Liberté + contrato con pase.