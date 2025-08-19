Si eres titular del contrato, tu Navigo Liberté + factura está disponible online cada mes. Para esto:

Accede a My > My Navigo Selecciona la entrada Navigo Liberté + Activo. Al final de la página, en el bloque de Domiciliación Bancaria, haz clic en Ver mi historial de facturación. Descarga la factura que elijas.

Detalles de la factura

Tu factura se emite mensualmente (no antes del día 5 del mes) y corresponde al periodo del mes anterior durante el cual hiciste viajes.

Si no has hecho ningún viaje con tu pase y no ha habido comisiones ni créditos, tu factura quedará anulada y no aparecerá en la lista de facturas.

Puedes ver y acceder a tus facturas de los últimos 24 meses desde My Space > My Navigo.

Descarga de facturas

Tienes la opción de descargar tus facturas en formato PDF en cualquier momento, para guardarlas o imprimirlas.

Por favor, ten en cuenta:

Las facturas solo están disponibles a través del espacio personal del titular . Si el pagador del contrato es diferente del titular, este último debe contactar con el titular para consultar las facturas.

. Si el pagador del contrato es diferente del titular, este último debe contactar con el titular para consultar las facturas. Para un titular menor o un adulto bajo tutela o curaduría, el pagador puede solicitar recibir la factura por correo electrónico contactando con la Agencia Navigo en el 09.69.39.22.22 (llamada sin recargo), de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. y el sábado de 9 a.m. a 8 p.m.

