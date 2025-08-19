¿Cómo puedo ver y entender mi factura?
Si eres titular del contrato, tu Navigo Liberté + factura está disponible online cada mes. Para esto:
- Accede a My > My Navigo
- Selecciona la entrada Navigo Liberté + Activo.
- Al final de la página, en el bloque de Domiciliación Bancaria, haz clic en Ver mi historial de facturación.
- Descarga la factura que elijas.
Detalles de la factura
Tu factura se emite mensualmente (no antes del día 5 del mes) y corresponde al periodo del mes anterior durante el cual hiciste viajes.
Si no has hecho ningún viaje con tu pase y no ha habido comisiones ni créditos, tu factura quedará anulada y no aparecerá en la lista de facturas.
Puedes ver y acceder a tus facturas de los últimos 24 meses desde My Space > My Navigo.
Descarga de facturas
Tienes la opción de descargar tus facturas en formato PDF en cualquier momento, para guardarlas o imprimirlas.
Por favor, ten en cuenta:
- Las facturas solo están disponibles a través del espacio personal del titular . Si el pagador del contrato es diferente del titular, este último debe contactar con el titular para consultar las facturas.
- Para un titular menor o un adulto bajo tutela o curaduría, el pagador puede solicitar recibir la factura por correo electrónico contactando con la Agencia Navigo en el 09.69.39.22.22 (llamada sin recargo), de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. y el sábado de 9 a.m. a 8 p.m.