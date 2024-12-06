¿Cómo puedo reportar la pérdida o robo de mi pase Navigo y conseguir uno nuevo?
Puedes denunciar la pérdida o robo de tu pase Navigo de diferentes maneras:
- En línea desde tu espacio personal : Inicia sesión en Mi espacio > Mi Navego, haz clic en "Reportar pérdida/robo de mi tarjeta" y luego sigue las instrucciones. Una vez hecha la declaración, tu antiguo pase Navigo será definitivamente desactivado. Recibirás tu nuevo pase en un máximo de 10 días (excluyendo fines de semana y festivos). Ya estará cargado con tu Navigo Liberté + contrato.
- En la agencia de ventas de los transportistas, en ciertos mostradores de la RATP o en el mostrador de servicios de Navigo SNCF.
- Por teléfono, contactando con la Agencia Navigo en el 09.69.39.22.22 (llamada sin recargo).
Costes de reemplazo
Tu pase Navigo será reemplazado en caso de pérdida o robo por el pago de una suma global de 15 € con impuestos.
- Si solicitas online o por teléfono, esta tasa se descontará de tu próxima factura.
- Si solicitas en la agencia de ventas de un transportista, en ciertos mostradores de RATP o en el mostrador de servicios de Navigo SNCF, las tasas deben pagarse inmediatamente.
Bueno saberlo
- En caso de pérdida o robo de tu pase, los contratos y paquetes , así como tus descuentos , se recargarán en tu nuevo pase Navigo, excepto el pase Navigo Day. Esto último no puede ser reemplazado. Necesitarás comprar un nuevo pase Navigo Day para poder conducir.
- El pase Navigo Day puede ser reembolsado conforme a los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso (GTCSU) vigentes.
- Si se cargan varios contratos o paquetes en tu pase, la declaración de pérdida o robo puede hacerse online, pero la sustitución del pase y la recarga de los billetes de transporte deben hacerse en la agencia de ventas de los transportistas, en ciertos mostradores de la RATP o en el mostrador de servicios de Navigo SNCF.
Cuidado
Todos los viajes realizados con tu contrato Navigo Liberté + antes del registro de la declaración de pérdida serán facturados y deberán ser pagados.