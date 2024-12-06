Puedes denunciar la pérdida o robo de tu pase Navigo de diferentes maneras:

En línea desde tu espacio personal : Inicia sesión en Mi espacio > Mi Navego, haz clic en "Reportar pérdida/robo de mi tarjeta" y luego sigue las instrucciones. Una vez hecha la declaración, tu antiguo pase Navigo será definitivamente desactivado. Recibirás tu nuevo pase en un máximo de 10 días (excluyendo fines de semana y festivos). Ya estará cargado con tu Navigo Liberté + contrato. En la agencia de ventas de los transportistas, en ciertos mostradores de la RATP o en el mostrador de servicios de Navigo SNCF. Por teléfono, contactando con la Agencia Navigo en el 09.69.39.22.22 (llamada sin recargo).

Costes de reemplazo

Tu pase Navigo será reemplazado en caso de pérdida o robo por el pago de una suma global de 15 € con impuestos.

Si solicitas online o por teléfono, esta tasa se descontará de tu próxima factura.

Si solicitas en la agencia de ventas de un transportista, en ciertos mostradores de RATP o en el mostrador de servicios de Navigo SNCF, las tasas deben pagarse inmediatamente.

Bueno saberlo

En caso de pérdida o robo de tu pase, los contratos y paquetes , así como tus descuentos , se recargarán en tu nuevo pase Navigo, excepto el pase Navigo Day . Esto último no puede ser reemplazado. Necesitarás comprar un nuevo pase Navigo Day para poder conducir.

o de tu pase, los y , así como tus , se recargarán en tu nuevo pase Navigo, excepto el . Esto último no puede ser reemplazado. Necesitarás comprar un nuevo pase Navigo Day para poder conducir. El pase Navigo Day puede ser reembolsado conforme a los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso (GTCSU) vigentes.

vigentes. Si se cargan varios contratos o paquetes en tu pase, la declaración de pérdida o robo puede hacerse online, pero la sustitución del pase y la recarga de los billetes de transporte deben hacerse en la agencia de ventas de los transportistas, en ciertos mostradores de la RATP o en el mostrador de servicios de Navigo SNCF.

Cuidado

Todos los viajes realizados con tu contrato Navigo Liberté + antes del registro de la declaración de pérdida serán facturados y deberán ser pagados.