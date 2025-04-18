¿Cómo puedo hacer un seguimiento y entender mi consumo?
Desde tu espacio personal, si eres titular del contrato, tienes la posibilidad deseguir los viajes realizados durante el mes actual (sin una identificación precisa de la ubicación(*)).
En la página principal de My Space > My Navigo, haz clic en Navigo Liberté + insertar y luego en el rastreador de consumo.
Visualización de tus rutas
Puedes ver todos tus viajes desde el día 6 (calendario) de este mes hasta el día 5 (calendario) del mes siguiente.
Monitorización del consumo
El seguimiento de tu consumo, valorado en el momento "t", corresponde a los detalles de los viajes en cuestión:
- Fecha y hora del viaje
- Tipo de trayecto (*): RER/Metro/Tren, Autobús/Tranvía/Noctilien, RER/Metro/Tren y Autobús/Tranvía/Noctilien en conexión, Roissybus, autobús/Noctilien de larga distancia. Ver más detalles
- Precio unitario (incluido el IVA) del viaje y el total de los trayectos. El volumen total del control del consumo tiene en cuenta la aplicación de cualquier techo diario.
IMPORTANTE:
- Tenga en cuenta que el seguimiento del consumo se realiza únicamente con fines informativos de tickets, basándose en los datos disponibles en nuestro sistema en la fecha de la consulta. Los últimos viajes son los detallados en la factura correspondiente.
- Para cualquier solicitud sobre tus viajes, te invitamos a esperar hasta que tu factura esté disponible.
- El control del consumo no tiene en cuenta los costes (tasas de solicitud en el momento de la suscripción, servicio postventa) ni ningún crédito.