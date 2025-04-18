Desde tu espacio personal, si eres titular del contrato, tienes la posibilidad deseguir los viajes realizados durante el mes actual (sin una identificación precisa de la ubicación(*)).

En la página principal de My Space > My Navigo, haz clic en Navigo Liberté + insertar y luego en el rastreador de consumo.



Visualización de tus rutas

Puedes ver todos tus viajes desde el día 6 (calendario) de este mes hasta el día 5 (calendario) del mes siguiente.



Monitorización del consumo

El seguimiento de tu consumo, valorado en el momento "t", corresponde a los detalles de los viajes en cuestión:

Fecha y hora del viaje

del viaje Tipo de trayecto (*): RER/Metro/Tren, Autobús/Tranvía/Noctilien, RER/Metro/Tren y Autobús/Tranvía/Noctilien en conexión, Roissybus, autobús/Noctilien de larga distancia. Ver más detalles

Precio unitario (incluido el IVA) del viaje y el total de los trayectos. El volumen total del control del consumo tiene en cuenta la aplicación de cualquier techo diario.

IMPORTANTE: