El contrato Navigo Liberté + solo está sujeto a domiciliación bancaria.

Domiciliación bancaria mensual

El pagador recibe cada mes el importe correspondiente a los viajes realizados por el titular de la tarjeta, si es diferente, durante el mes anterior (con la aplicación de cualquier deducción, tasas y reembolso).

Periodo de retirada

La domiciliación bancaria se realiza entre el 10 y el 20 del mes para la factura correspondiente al mes anterior. El pagador será informado previamente por correo electrónico sobre la cantidad adeudada.

Si el importe de la factura es cero (por ejemplo, si el titular de la tarjeta no ha realizado ningún viaje en el mes anterior), no se enviará ninguna notificación de domiciliación bancaria.

Acceso a la historia de la colección

El pagador puede consultar el historial de domiciliaciones bancarias iniciando sesión en My Space > My Navigo y siguiendo estos pasos:

Haz clic en "Mi Navigo Liberté + contrato". Selecciona "Ver mi historial de pagos".

La domiciliación bancaria del mes anterior puede consultarse entre el día 10 y el 20 del mes siguiente.

Detalles de la Domiciliación Bancaria

En el historial, el pagador podrá ver la siguiente información de los últimos 24 meses :