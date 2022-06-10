¿Puedo añadir otros pases a mi pase Navigo?

Actualizado en 10 junio 2022

Tu pase Navigo puede acomodar varios billetes de transporte según tu elección, solo si están en todas las zonas. Además de tu contrato Navigo Liberté +, puedes suscribirte a los siguientes pases all-zone:

  • Día de Navigo
  • Mes y Semana de Navigo
  • Semana o mes de Solidaridad Navigo
  • Free Navigo
  • Amatista

CUIDADO:

Debes cancelar tu contrato Navigo Liberté + o tomar un nuevo pase Navigo para cargar un billete que no sea para todas las zonas.

No puedes cargar los pases Navigo Imagine R y Navigo Annual en tu pase Navigo.

