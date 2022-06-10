Tu pase Navigo puede acomodar varios billetes de transporte según tu elección, solo si están en todas las zonas. Además de tu contrato Navigo Liberté +, puedes suscribirte a los siguientes pases all-zone:

Día de Navigo

Mes y Semana de Navigo

Semana o mes de Solidaridad Navigo

Free Navigo

Amatista

CUIDADO:

Debes cancelar tu contrato Navigo Liberté + o tomar un nuevo pase Navigo para cargar un billete que no sea para todas las zonas.

No puedes cargar los pases Navigo Imagine R y Navigo Annual en tu pase Navigo.

