¿Puedo añadir otros pases a mi pase Navigo?
Tu pase Navigo puede acomodar varios billetes de transporte según tu elección, solo si están en todas las zonas. Además de tu contrato Navigo Liberté +, puedes suscribirte a los siguientes pases all-zone:
- Día de Navigo
- Mes y Semana de Navigo
- Semana o mes de Solidaridad Navigo
- Free Navigo
- Amatista
CUIDADO:
Debes cancelar tu contrato Navigo Liberté + o tomar un nuevo pase Navigo para cargar un billete que no sea para todas las zonas.
No puedes cargar los pases Navigo Imagine R y Navigo Annual en tu pase Navigo.