¿Puedo obtener un Navigo Liberté + certificado al pasar el pase?
Como parte de tu contrato Navigo Liberté +, no se emite ningún certificado.
Por otro lado, el titular puede consultar y descargar su factura desde su espacio personal. Los elementos de facturación se detallan en la sección "¿Cómo puedo ver y entender mi factura?". El titular y el pagador también tienen la opción de contactarnos para obtener una copia del contrato Navigo Liberté +. Para ello, pueden solicitar:
- online, a través de My Space > My Navigo o mediante el formulario de contacto
- en la agencia de ventas de los transportistas, en ciertos mostradores de la RATP o en el mostrador de servicios de Navigo SNCF
- por teléfono, contactando con la Agencia Navigo en el 09.69.39.22.22 (llamada sin recargo)