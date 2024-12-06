Como parte de tu contrato Navigo Liberté +, no se emite ningún certificado.

Por otro lado, el titular puede consultar y descargar su factura desde su espacio personal. Los elementos de facturación se detallan en la sección "¿Cómo puedo ver y entender mi factura?". El titular y el pagador también tienen la opción de contactarnos para obtener una copia del contrato Navigo Liberté +. Para ello, pueden solicitar: