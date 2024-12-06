El titular del Navigo Liberté + Contrato puede beneficiarse de una tarifa reducida si cumple uno de los siguientes criterios:

Menor de 10 años

Familia numerosa

Barra azul simple ONAC

Tarjeta de discapacidad - Ceguera - Necesidad de apoyo O tarjeta de discapacidad con la mención "Ceguera" O Tarjeta de Inclusión de Movilidad (CMI) con la mención "ceguera" o "necesidad de apoyo - ceguera"

Solidaridad 50% o Solidaridad 75%

Documentos de apoyo que deben presentarse

El titular debe entonces proporcionar un documento de respaldo conforme a la lista de documentos de apoyo:

Ya sea por Internet iniciando sesión en My Space > My Navigo

iniciando sesión en My Space > My Navigo Ya sea en la agencia de ventas de los transportistas, en ciertos mostradores de la RATP o en los mostradores de servicios de Navigo SNCF

Condiciones de validez

La Tarifa Reducida se aplica tras la validación del documento de apoyo en el momento de la suscripción o el mes siguiente si pasas de Precio Completo a Tarifa Reducida.

El fin de la validez de la Tarifa Reducida se aplica al final del mes de validez del documento de respaldo o al final del mes de cumpleaños número 10 para menores de 10 años.

Si el titular de la tarjeta renueva su documento de apoyo, la Tarifa Reducida se extenderá.

Cuidado

La finalización de la tarifa reducida implica la aplicación automática de la tarifa completa.