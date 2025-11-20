Con tu Navigo Liberté + contrato, te beneficias de varias ventajas:

Paga según la compra

Solo pagas por los viajes que haces (consumo real).

El ámbito geográfico se extendía a toda la región de Île-de-France

Navigo Liberté + te permite viajar por toda la red de transporte público gestionada por Île-de-France Mobilités, incluyendo:

Líneas de metro en Île-de-France , con una tarifa específica para la entrada y salida en la estación L14 Orly. Consulta la página de tarifas de Navigo Liberté+

, con una tarifa específica para la entrada y salida en la estación L14 Orly. Consulta la página de tarifas de Navigo Liberté+ Líneas RER/tren en Île-de-France , con una tarifa específica para la entrada y salida en las estaciones RER B Aéroport-Charles de Gaulle 1 y Aéroport-Charles de Gaulle 2 TGV (excluyendo Orlyval).

, con una tarifa específica para la entrada y salida en las estaciones RER B Aéroport-Charles de Gaulle 1 y Aéroport-Charles de Gaulle 2 TGV (excluyendo Orlyval). Líneas de autobús , bajo acuerdo con Île-de-France Mobilités y para las que se aplica la tarifa de Île-de-France.

, bajo acuerdo con Île-de-France Mobilités y para las que se aplica la tarifa de Île-de-France. La línea RoissyBus , con una tarifa específica para el aeropuerto.

, con una tarifa específica para el aeropuerto. Las líneas de tranvía y Tzen .

. El funicular de Montmartre .

. El cable C1

Facilidad de uso

Evita las colas en los puntos de venta y en las máquinas expendedoras.

Lo único que puedes hacer es contratar un Navigo Liberté + en una agencia o en la web de Île-de-France Mobilités. Una vez suscrito, ya no tienes que anticiparte a tus recorridos.

Un gran precio y conexiones gratuitas

Precios:

1,99 € por un viaje de metro/tren/RER

1,60 € por un trayecto en autobús o tranvía

Consulta los detalles de las tarifas

Conexiones gratuitas bajo ciertas condiciones :

Si haces un viaje en autobús/tranvía/Noctilien antes o después de un viaje en RER/Metro, en un plazo de 1h30 solo se cobrará el viaje RER/Metro (excluyendo el tranvía exprés). Si coges un autobús en menos de 1h30 antes o después de un RER/tren, otro autobús/tranvía/Noctilien o un viaje en autobús.

Ejemplos :

Autobús -> Metro -> Autobus :

Coges un autobús a las 8 de la mañana y luego el metro a las 8:20. Cuando sales del metro, coges otro autobús a las 8:45 a.m. -> Cogiste el autobús antes y después del metro, así que tienes dos conexiones gratuitas. Solo pagas el precio de un viaje. Viaje ida y vuelta en autobús :

Tú coges el autobús a las 10 de la mañana para ir de compras. A las 11:05 a.m., coges un autobús en la misma línea, en la dirección opuesta -> Has hecho un viaje de ida y vuelta. Pagas dos viajes. Metro -> Tranvía -> Metro: Se toma el metro a las 16:30 para llegar a una estación de tranvía. Subes al tranvía a las 16:45. Coges un segundo metro a las 17:30. -> Coges el tranvía después del metro, así que te beneficias de transbordos gratuitos. Cuando has validado en el segundo metro, has comenzado un nuevo camino. Así que pagas dos viajes.



El importe total de tus trayectos está limitado al precio del Navigo Jour, excepto para los viajes en la zona del aeropuerto, y RoissyBus. Consulta los detalles de las tarifas

Tiempo máximo permitido para un solo viaje