El pase Navigo Mes 2-3, 3-4 y 4-5 se beneficia de la "deszonificación", es decir, la posibilidad de viajar por toda la región, independientemente de las zonas a las que se suscriba:

Sábado de 00:00 a domingo hasta las 23:59,

festivos de 0:00 a 23:59

del 15 de julio a las 00:00 al 15 de agosto a las 23:59

y durante las breves vacaciones escolares en la zona C (Día de Todos los Santos, Navidad, invierno y primavera) desde el día después del final de clase, de 0:00 a 23:59 el día anterior a la reanudación de las clases, según lo definido por el Ministerio de Educación Nacional.

Los pases de la Semana Navigo no están deszonados, deben respetarse las zonas suscritas.