Las escuelas públicas o privadas francesas bajo contrato pueden pedir pases Navigo Easy precargados y billetes con descuento en la web de Cuentas Clave de Île-de-France Mobilités.

Solo tienes que crear una cuenta, presentar una prueba y luego hacer un pedido online. La entrega tarda una media de 6 días en la Francia metropolitana.

La prueba que se adjuntará a tu solicitud para crear una cuenta depende de la naturaleza de tu entidad.

Por favor, ten en cuenta: Durante las excursiones escolares, los estudiantes que ya tienen un pase Imagine R Junior pueden usar su propio pase para viajar.