Cómo hacer un pedido en la web de Navigo Key Accounts
Para hacer un pedido en la web de Navigo Key Accounts:
- Inicia sesión en tu área de clientes
- Selecciona los productos que elijas del catálogo haciendo clic en "Precios"
- Añade al menos 10 artículos a tu carrito y haz clic en "elige mi entrega"
- Configura tu dirección de envío y facturación y haz clic en "Validar"
- Selecciona tu método de pago, acepta los Términos y Condiciones y luego, dependiendo del método de pago seleccionado:
Por mandato administrativo, haz clic en "Validar mi pedido"
Sí
Por transferencia bancaria, haz clic en "Pagar mi pedido"
- Si pagas por transferencia bancaria, realiza tu pago en un plazo de 72 horas para validar la gestión del pedido