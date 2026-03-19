La creación de una cuenta de cliente es necesaria para realizar un gran número de compras de billetes de transporte en la región de Île-de-France en la web de Navigo Grands Comptes.

Tendrás que rellenar un formulario de recomendación de clientes que contenga campos relacionados con:

La persona de contacto que desea crear la cuenta del cliente (nombre, correo electrónico, teléfono)

La organización en cuyo nombre se realizarán los pedidos (país, sector de actividad, tipo de empresa, nombre de la organización, dirección postal completa, SIRET/DUNS u otro número, número de IVA intracomunitario, número de centro, código NAF o APE,...).

Para finalizar la creación de tu cuenta de cliente, tendrás que adjuntar una prueba oficial de la existencia de tu establecimiento, por ejemplo, un Kbis.

Una vez que esta información haya sido verificada por la Agencia de Cuentas Clave Navigo, el eSpace de tu empresa será validado.

Entonces podrás iniciar sesión, realizar tu pedido, proceder con el pago y seguir su progreso online hasta que se entregue.