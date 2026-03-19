Los costes de envío se calculan en función del peso y el embalaje de cada pedido. Se pueden encontrar en el resumen de tu pedido.

De acuerdo con los términos y condiciones, también se aplica una tarifa fija de gestión administrativa a cada pedido.

Los tiempos de entrega varían según el embalaje del pedido y su destino.

El plazo contractual es de 30 días laborables desde la fecha de envío del pedido.

Sin embargo, como ticket, el tiempo medio observado es:

- 6 días laborables desde la fecha de entrega del pedido para entrega en la Francia metropolitana y Mónaco

- 10 días laborables desde la fecha de entrega del pedido para países de Europa

Si parece haber algún problema en la entrega de tu paquete 30 días laborables después de la fecha de tu pedido, por favor contacta con el Servicio de Atención al Cliente de Cuentas Clave de Navigo