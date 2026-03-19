¿Qué métodos de pago puedo usar para pagar un pedido en la web de Navigo Grands Comptes?
Se aceptan diferentes métodos de pago, pero pueden variar según tu perfil:
- Transferencia bancaria (posible para todos los establecimientos). La presentación de tu pedido está condicionada a la recepción del pago. Tienes 10 días naturales para hacer tu pago. Después de ese tiempo, el pedido se cancela.
- Mandato administrativo (solo si tienes un número de Coro y un número de compromiso). El pago debe realizarse en un plazo de treinta (30) días a finales de mes. El pedido se envía a producción tan pronto como se valida en la ruta de ventas.
Para cualquier información adicional, le invitamos a consultar los Términos y Condiciones.