Se aceptan diferentes métodos de pago, pero pueden variar según tu perfil:

Transferencia bancaria (posible para todos los establecimientos). La presentación de tu pedido está condicionada a la recepción del pago. Tienes 10 días naturales para hacer tu pago. Después de ese tiempo, el pedido se cancela.

(posible para todos los establecimientos). La presentación de tu pedido está condicionada a la recepción del pago. Tienes 10 días naturales para hacer tu pago. Después de ese tiempo, el pedido se cancela. Mandato administrativo (solo si tienes un número de Coro y un número de compromiso). El pago debe realizarse en un plazo de treinta (30) días a finales de mes. El pedido se envía a producción tan pronto como se valida en la ruta de ventas.

Para cualquier información adicional, le invitamos a consultar los Términos y Condiciones.