¿Qué entradas comprar en la web de Navigo Grands Comptes? ¿A qué tarifas?
En los sitios de Cuentas Clave, puedes pedir una gran cantidad de pases Navigo Easy cargados con los siguientes tickets :
- Autobús de billetes-tranvía
- Billete de metro-tren-RER
- Billete para los Aeropuertos de la Región <>de París
- Paquete turístico de París
- Navigo en blanco Pase fácil
El catálogo descriptivo de los productos comercializados en la web de Navigo Grands Comptes así como los precios están disponibles en la página de Precios.