La web de Navigo Key Accounts está dedicada a profesionales e instituciones (administraciones, colegios, asociaciones) que desean adquirir, en grandes cantidades, pases Navigo Easy cargados con billetes de transporte para viajar en la red de transportistas de la Île de France.

El acceso a este sitio solo está reservado para personas jurídicas que deseen comprar pases Navigo Easy cargados con billetes de transporte en grandes cantidades, tengan o no intención de revenderlos.

Por tanto, se refieren a los siguientes: