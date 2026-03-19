¿Qué es la web de Cuentas Clave Navigo? ¿Para quién es la web de Cuentas Clave Navigo?
La web de Navigo Key Accounts está dedicada a profesionales e instituciones (administraciones, colegios, asociaciones) que desean adquirir, en grandes cantidades, pases Navigo Easy cargados con billetes de transporte para viajar en la red de transportistas de la Île de France.
El acceso a este sitio solo está reservado para personas jurídicas que deseen comprar pases Navigo Easy cargados con billetes de transporte en grandes cantidades, tengan o no intención de revenderlos.
Por tanto, se refieren a los siguientes:
- Empresas privadas, entidades legales que compran a su nombre
- Revendedores autorizados: Cualquier persona legal que cumpla con los criterios de elegibilidad mencionados en los Términos y Condiciones del sitio web de Cuentas Clave puede ser aprobada como revendedora, siempre que proporcione a la Agencia Navigo Grands Comptes la información necesaria para su evaluación.
- Instituciones públicas (administraciones, ayuntamientos, ministerios)
- Instituciones educativas
- Asociaciones