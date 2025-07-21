¿Cómo accedo a los aparcamientos para bicicletas si no tengo un pase Navigo?
Como regla general, se requiere un Navigo Pass para suscribirse y acceder al aparcamiento para bicicletas. Sin embargo, algunas instalaciones de aparcamiento para bicicletas ofrecen acceso mediante un digicodo para suscripciones diurnas, permitiendo así que los usuarios ocasionales accedan a los aparcamientos para bicicletas, incluso sin un pase Navigo.
También puedes conseguir un Navigo Easy o un pase de descubrimiento en una taquilla de Navigo (ver mapa).