¿Qué tipos de suscripciones para aparcamiento de bicicletas se ofrecen?
Las suscripciones que se ofrecen varían según el aparcamiento, pero como mínimo están disponibles las siguientes fórmulas:
- Anual : gratis* o 30 euros
- Mensual : gratis* o 10 euros
- Semanal : gratis* o 4 euros (solo para el aparcamiento de bicicletas parisino por el momento)
- Diario**: Gratis* o 2 euros
(*) Solo para poseedor de abono anual de Navigo
(**) Algunos aparcamientos también pueden ofrecer un pase de un día, dependiendo de su disponibilidad y configuración.