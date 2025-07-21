¿Qué tipos de suscripciones para aparcamiento de bicicletas se ofrecen?

Actualizado en 21 julio 2025

Las suscripciones que se ofrecen varían según el aparcamiento, pero como mínimo están disponibles las siguientes fórmulas:

  • Anual : gratis* o 30 euros
  • Mensual : gratis* o 10 euros
  • Semanal : gratis* o 4 euros (solo para el aparcamiento de bicicletas parisino por el momento)
  • Diario**: Gratis* o 2 euros

(*) Solo para poseedor de abono anual de Navigo
(**) Algunos aparcamientos también pueden ofrecer un pase de un día, dependiendo de su disponibilidad y configuración.