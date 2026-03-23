Primero, por favor, comprueba eso

Tu pase anual de transporte público (Navigo Annual, Imagine R para estudiantes, Imagine R para la escuela, tarifa para senior) sigue siendo válido y no ha sido cancelado ni suspendido.

Tu abono de temporada de Navigo está asociado a tu zona de Île-de-France Mobilités. Si no, soy compañero

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