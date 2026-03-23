No puedo beneficiarme de la suscripción gratuita a un Parking Vélo Île-de-France Mobilités aunque tengo un pase anual Navigo

Actualizado en 23 marzo 2026

Primero, por favor, comprueba eso

La suscripción no puede hacerse desde la cuenta de otra persona (ni siquiera el pagador del paquete).

Ejemplo: Si un pase Imagine'R está suscrito desde la cuenta de un padre, el titular del pase Imagine'R debe crear o conectarse a su propia cuenta Île-de-France Mobilités Connect para suscribirse a la suscripción de Bicycle Parking.