Mi pase Navigo no es reconocido por el lector del Bike Parking, ¿qué debería hacer?
Algunos modelos antiguos de pases Navigo pueden no ser compatibles con lectores de aparcamiento para bicicletas. Si tu pase no es reconocido, puedes:
- reemplazar tu pase Navigo para obtener un soporte compatible más reciente;
- usar otro medio, como un Navigo Easy pass;
- Usa tu móvil como soporte si tu equipo es compatible.
Para reemplazar tu pase Navigo, puedes completar el procedimiento desde tu cuenta de Île-de-France Mobilités o en un punto de venta aprobado.