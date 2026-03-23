No puedo acceder a un parque de bicicletas Île-de-France Mobilités con mi pase Navigo
Si tienes problemas para acceder a los aparcamientos para bicicletas de Île-de-France Mobilités, comprueba primero que:
- Tu suscripción al Aparcamiento Bicicleta de Île-de-France Mobilités sigue siendo válida cuando te conectas a tu espacio Île-de-France Mobilités Connect. Tu suscripción puede haber expirado o, si te beneficias de viajes gratuitos, puede haber sido suspendida si el pase Navigo que te permite viajar gratis ya no es válido;
- tu pase Navigo usado al suscribirte al Bike Parking siempre es el mismo y no se ha perdido ni robado.
Si el problema persiste, por favor contacte con el Servicio de Atención al Cliente de su Parking Bicicletas escribiendo a través del formulario de contacto o llamando al número indicado en su espacio Île-de-France Mobilités Connect.