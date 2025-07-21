Si tienes problemas para acceder a los aparcamientos para bicicletas de Île-de-France Mobilités, puedes contactar con el soporte a través del portal de Île-de-France Mobilités o con el servicio de atención al cliente disponible durante el horario de apertura.

Puedes encontrar el contacto del Servicio Postventa de tu Aparcamiento para Bicicletas en los detalles de tu suscripción (botón "Contacta con el Servicio Postventa del Aparcamiento para Bicicletas").