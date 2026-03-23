Las plazas de aparcamiento para bicicletas Île-de-France Mobilités pueden ser dos tipos de plazas de aparcamiento para bicicletas cerca de las estaciones de Île-de-France:

Aparcamiento para bicicletas de acceso libre (gratuito) cubierto por un tejado, con un sistema de enganche de bicicleta de 3 puntos (aros o portabicicletas), que permite aparcar de forma segura la bicicleta;

Aparcamiento cerrado y seguro para bicicletas, accesible mediante suscripción

Todas las taquillas y algunos aros protegidos también se benefician de protección por vídeo. Algunas taquillas también ofrecen enchufes de carga para bicicletas asistidas eléctricamente, tabellas y/u otros pequeños servicios como bombas de inflado, mini kits de herramientas y un soporte de reparación.

Para más información, visita https://idf-mobilites.fr/parking-velos