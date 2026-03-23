¿Con qué dispositivo/tarjeta puedo acceder a los aparcamientos para bicicletas?
Para suscripciones anuales y mensuales, se requiere un Navigo Pass para suscribirse y acceder al Aparcamiento Bicicleta:
- Pase Navigo personalizado*
- Paso Navigo Découverte
- Pase Navigo Easy: ten en cuenta que no todas las plazas de aparcamiento para bicicletas aceptan aún el pase de cartón Navigo Easy
- Pase Navigo desmaterializado en smartphone: ten en cuenta que no todas las instalaciones de aparcamiento para bicicletas aceptan este tipo de pase Navigo
Para saber qué medio tienes, ve a esta pregunta: ¿Cómo sé qué medio tengo? | Île-de-France Mobilités
Si no tienes un pase Navigo, puedes obtener un pase Navigo Easy o Discovery en una taquilla de Navigo (ver mapa).
Para suscripciones diurnas o semanales, puedes suscribirte y acceder al Aparcamiento para Bicicletas mediante un pase Navigo (del mismo tipo que para las suscripciones anuales y mensuales) o mediante un código de acceso (una función accesible solo en ciertos Aparcamientos para Bicicletas), permitiendo así que los usuarios ocasionales accedan a los Aparcamientos para Bicicletas, incluso sin un pase Navigo.