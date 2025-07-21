Presentar una denuncia ante la policía

Contacta con la comisaría más cercana y presenta una denuncia por robo de tu moto. Presentar una queja es un paso esencial no solo para iniciar una investigación, sino también para cualquier paso posterior con tu compañía de seguros.

Puedes realizar este procedimiento en línea: Inicio - Reclamación en línea

Si tu moto está marcada (Bicycode, Paravol, Recobike, etc.), también puedes contactar con el operador de marcas para declararla robada. Si no sabes quién es el operador de marcado, simplemente introduce el número de identificación en la web de la APIC, que te indicará qué operador está implicado.

Informa de tu reclamación a tu aseguradora

Si tienes seguro de bicicleta (específico o a través de tu seguro de hogar si el robo ocurrió en tu casa), contacta con tu aseguradora lo antes posible.