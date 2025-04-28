Se te ha informado de que eres responsable de tu pase anual Navigo. Para evitar la cancelación de tu paquete, tienes varias opciones para regularizar tu situación:

en línea, pagando con tarjeta de crédito, desde tu espacio personal haciendo clic en "Regularizar mi situación".

por teléfono, pagando con tarjeta de crédito en el 09 69 39 22 22 (llamada sin recargo de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. o sábado de 9 a.m. a 8 p.m.)

en la agencia de ventas de los transportistas o en el mostrador de servicios de Navigo SNCF en efectivo o con tarjeta de crédito, o en ciertos mostradores de la RATP (solo con tarjeta de crédito)

por correo, enviando un cheque a nombre de la Agencia Navigo Anual, a la siguiente dirección:



AGENCIA ANUAL NAVIGO

TSA 16606

95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9

No dudes en entrar en tu área personal para consultar los datos bancarios asociados a tu paquete. También puedes encontrar más información sobre los domicilios directos aquí.