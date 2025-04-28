¿Cómo regularizar una deuda anual de Navigo?

Actualizado en 28 abril 2025

Se te ha informado de que eres responsable de tu pase anual Navigo. Para evitar la cancelación de tu paquete, tienes varias opciones para regularizar tu situación:

No dudes en entrar en tu área personal para consultar los datos bancarios asociados a tu paquete. También puedes encontrar más información sobre los domicilios directos aquí.