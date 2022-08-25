Cuando realizas tu suscripción online, se anuncia un periodo de 10 días (excluyendo fines de semana y festivos) para recibir tu pase anual Navigo.

Si compras entradas durante este periodo, no te serán reembolsadas. Si, tras este periodo de 10 días desde la recepción de su expediente válido, no ha recibido su pase anual Navigo y tiene que comprar billetes de transporte, podrá ser reembolsado conforme a los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del pase anual Navigo vigentes.