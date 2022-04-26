He perdido/me han robado mi pase anual de Navigo, ¿qué pasos debería seguir?
Si tu pase anual Navigo se pierde o te roba, tienes la opción de:
− acudir a una agencia de ventas de transportistas, a ciertos contadores RATP o a los Mostradores de Servicios Navigo SNCF para reemplazar tu pase anual Navigo de forma gratuita e inmediata,
− inicia sesión en tu espacio personal, bajo el título "Gestiono mi tarjeta Navigo", para declarar una pérdida/robo. Tu pase anual Navigo será desactivado inmediatamente. El pase se enviará, según tu elección, por correo en un plazo de 10 días (excluyendo fines de semana y festivos) o disponible en una agencia de ventas de transportistas, en ciertos mostradores de la RATP o en la Taquilla de Servicios Navigo SNCF con la presentación de prueba de identidad. Tu pase anual Navigo será reemplazado inmediatamente y de forma gratuita.
El pase anual Navigo se reemplaza gratuitamente hasta un máximo de dos veces al año en caso de pérdida o robo.