Has sacado tu pase anual Navigo en línea o por correo y no has recibido tu pase dentro del periodo de 10 días (excluyendo fines de semana y festivos) anunciado.



Luego puedes obtenerlo de forma gratuita y de inmediato declarando la no recepción de tu pase anual Navigo en la agencia de ventas de los transportistas, en ciertos contadores RATP o en los contadores de servicios SNCF de Navigo presentando prueba de identidad.



También tienes la opción de hacer una declaración de no recepción de un pase en línea desde tu espacio personal haciendo clic en "Declarar la no recepción de mi pase Navigo" o por correo postal, correo electrónico o teléfono a la Agencia Anual Navigo. Un nuevo pase anual Navigo se enviará por correo en un plazo de 10 días (excluyendo fines de semana y festivos).



Anuario de la Agencia Navigo

TSA 16606

95905 Cergy Pontoise Cedex 9



Teléfono: 09 69 39 22 22

(Llamada sin recargo de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. o sábado de 9 a.m. a 8 p.m.)



Correo electrónico: [email protected]



Atención :

las fechas de validez de su contrato permanecerán sin cambios y corresponderán a su contrato inicial independientemente de la fecha de recepción de su pase anual Navigo.