Si notas que tu pase anual Navigo está fallando, puedes asistir a los siguientes eventos:

en la agencia de ventas de los transportistas, en ciertos mostradores de la RATP o en el mostrador de servicios de Navigo SNCF para que revisen tu pase anual de Navigo. En caso de fallo comprobado, se le entregará inmediatamente un nuevo pase anual Navigo, al presentar un documento de identidad y a cambio del pase Navigo Anual defectuoso.

en una taquilla de la RATP o SNCF: en caso de fallo comprobado, se le entregará un cupón de avería acompañado de un pase temporal personalizado a cambio del pase anual Navigo defectuoso. Luego tendrás que acudir a la agencia de ventas de los transportistas, a ciertos contadores de la RATP o al mostrador de servicios de Navigo SNCF, donde te entregarán tu nuevo pase gratis a cambio del cupón de averiguación y del pase provisional previamente recibido.

En las taquillas de la RATP también puedes pedir tu nuevo pase anual Navigo y recibirlo en un plazo de 3 días en la taquilla de la RATP que prefieras.

Por correo, si el pase anual de Navigo no contiene ningún pase que no sea un pase anual de Navigo. Para ello, debes recuperar un recibo de deterioro de un mostrador de cartera. Se te entregará un cupón de avería acompañado de un pase temporal personalizado a cambio del Navigo Annual defectuoso. Debe rellenar y enviar el formulario en un plazo de 48 horas a:

Anuario de la Agencia Navigo

95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9

Una vez recibido el formulario por parte de la Agencia Navigo Anual, se le enviará un nuevo pase en un plazo de 10 días (excluyendo fines de semana y festivos). A menos que haya una avería atribuible a la Agencia Navigo Anual, ningún billete de transporte podrá ser reembolsado más allá de este periodo.



SABER

Si no puedes viajar, un tercero puede venir con tu pase anual Navigo, tu poder notarial, tu tarjeta de identidad y la suya.