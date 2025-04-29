Un pase Navigo tiene una vida útil de 10 años.

Has recibido la información en tu espacio personal en línea, en una máquina expendedora RATP o SNCF, que tu pase anual Navigo ha caducado o está a punto de expirar.

Un nuevo pase anual Navigo te llega por correo unos días antes de que termine la validez de tu pase. Recuerda consultar tu dirección postal en tu espacio personal.



Si no has recibido tu nuevo pase y el actual ha caducado, puedes acudir a una agencia de ventas de transportistas, a ciertos mostradores de la RATP o al mostrador de Servicios SNCF de Navigo, donde se te entregará un nuevo pase gratis.